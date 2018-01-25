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Наука и образование

Ученые признали аэрозоли полезными для планеты

25 января 2018, 02:06

Глобальное потепление зависит от уровня загрязненности воздуха.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Ученые из Великобритании, США, Норвегии и Германии пришли к выводу, что очищение воздуха от загрязняющих веществ ускорит процесс глобального потепления. Результаты этих исследований представлены в журнале Geophysical Research Letters, сообщает РИА «Новости». 

Группа ученых смоделировала различные варианты изменения климата, в том числе с полным удалением из обихода аэрозолей (сульфатов и сажи). В результате эксперимента выяснилось, что лишение атмосферы таких веществ, с учетом современного уровня диоксида углерода, будет сопровождаться парниковым эффектом с повышением средней температуры на 0,5 – 1,1 градуса Цельсия.

Оказалось, что аэрозоли начали выполнять защитную для атмосферы Земли функцию, поглощая часть солнечной радиации. Лишившись такой своеобразной дополнительной защитной оболочки, планета начнет нагреваться быстрее, а это, в свою очередь, приведет к засухам и наводнениям.


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