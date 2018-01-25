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Культура

Учащиеся лицея Лобачевского представят программу «Звездная гостиная» в музее Горького

25 января 2018, 06:14

В организации праздника участвовала заслуженный деятель культуры РТ, научный сотрудник музея Горького Стелла Писарева.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Классическая программа «Звездная гостиная», подготовленная учащимися Академического лицея имени Н. И. Лобачевского К(П)ФУ, состоится сегодня, 25 января, в Литературно-мемориальном музее Горького. Об этом сообщает пресс-служба лицея.

В организации праздника приняла участие заслуженный деятель культуры РТ, научный сотрудник музея Горького Стелла Писарева.

Лицеисты представят произведения классиков и современных поэтов – Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Юлии Старостиной, Анатолия Александрова, Екатерины Красновой и многих других.

Особым подарком для гостей мероприятия будет выступление казанского барда и музыканта Рамиля Закиева. Он исполнит песню «Исполнение желаний» Александра Дольского.

 


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