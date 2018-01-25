Учащиеся лицея Лобачевского представят программу «Звездная гостиная» в музее Горького

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Классическая программа «Звездная гостиная», подготовленная учащимися Академического лицея имени Н. И. Лобачевского К(П)ФУ, состоится сегодня, 25 января, в Литературно-мемориальном музее Горького. Об этом сообщает пресс-служба лицея.
В организации праздника приняла участие заслуженный деятель культуры РТ, научный сотрудник музея Горького Стелла Писарева.
Лицеисты представят произведения классиков и современных поэтов – Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Юлии Старостиной, Анатолия Александрова, Екатерины Красновой и многих других.
Особым подарком для гостей мероприятия будет выступление казанского барда и музыканта Рамиля Закиева. Он исполнит песню «Исполнение желаний» Александра Дольского.