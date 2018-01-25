В Елабуге работает посвященная знаменитому ученому Бехтереву выставка

(Елабуга, 25 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Ко дню рождения великого русского ученого Владимира Бехтерева в Музее уездной медицины его имени Елабужского музея-заповедника открылась выставка «Памяти великого ученого. В. М. Бехтерев. Ступени к вершинам».

Экспозиция отражает жизненный путь знаменитого физиолога, а также этапы его научной деятельности. Здесь можно увидеть фотографии самого Бехтерева, а также членов его семьи, прижизненные издания его научных работ, архивные документы.

Так, на представленном снимке запечатлен сеанс гипноза, проведенный ученым. Присутствуют и материалы о селе Бехтерево, где он родился. Часть фото была сделана представителями Елабужского бюро краеведения во время встречи со старожилами села в 1928 году.

«Эта поездка была организована по просьбе старшего брата Владимира Михайловича Николая. Результаты поездки были отражены в отчете – уникальном документе, сохранившемся в фондах Елабужского музея-заповедника. Например, можно познакомиться с воспоминаниями старожилов о семье станового пристава Михаила Павловича Бехтерева», – пояснила пресс-секретарь Елабужского музея-заповедника Евгения Поликарпова.

В экспозиции выставлено и письмо от брата ученого в Елабужское бюро краеведения с просьбой увековечить его память. Особый интерес вызывают брошюры с прижизненными изданиями статей исследователя, переданные музею его внучкой Натальей Петровной Бехтеревой.