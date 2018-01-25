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ИД «Хузур» переиздал учебник «Уроки арабского языка»

25 января 2018, 04:30

Четырехтомный учебник считается одним из наиболее удобных и эффективных для изучения арабского.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман РТ переиздал четырехтомный учебник «Уроки арабского языка». Об этом сообщает пресс-служба муфтията Татарстана.

Пособие также известно как «Мединский курс арабского языка». Оно считается одним из наиболее удобных и эффективных.

Курс поделен на четыре уровня. Каждый том учебника включает тексты и диалоги с актуальной лексикой, задания на закрепление грамматики, тексты для чтения и перевода по уровням.

Издание можно приобрести на сайте издательства и в магазине ИД «Хузур» в здании Российского исламского института.

 


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