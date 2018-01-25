Российские операторы связи захотели сами ограничивать трафик сайтов

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Российские провайдеры могут получить право ограничивать трафик некоторых сайтов, сообщает РБК.

Операторы связи попросили самостоятельно выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Данная возможность может быть предусмотрена в Инфокоммуникационном кодексе, который заменит действующие законы в ИТ-отрасли.

Документ предусматривает принцип сетевой нейтральности «в мягком трактовании», который предусматривает «разумное ограничение и контроль трафика». Оператор сможет управлять трафиком при перегрузке сети и предоставлять приоритетный доступ к собственному контенту или к данным партнеров.

К возможным минусам подобного подхода эксперты относят снижение доступности сервисов в моменты перегрузок.