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Экономика и финансы

Apple снимет с продажи iPhone X для удержания цен

25 января 2018, 03:40

iPhone X может прожить самую короткую «жизнь» среди всех смартфонов компании.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Американская корпорация Apple может снять с производства прошлогодний безрамочный флагман iPhone X, чтобы удержать ценники на высоком уровне. Об этом сообщает зарубежный портал MacRumors.

Производство iPhone X может остановиться уже этим летом, уточняет портал со ссылкой на аналитиков KGI Securuties. Возникший дефицит поможет распродать имеющиеся запасы iPhone X и подготовит почву для сентябрьской презентации Apple. На ней яблочная компания представит сразу несколько новых безрамочных смартфонов с более крупными дисплеями, считают эксперты отрасли. 

Они отмечают, что продажи iPhone X первого поколения оказались ниже прогнозных и разочаровали Apple. Если предположения оправдаются, то iPhone X станет самым короткоживущим смартфоном компании (цикл его производства окажется меньше года — прим. Т-и). Обычно Apple производит конкретную модель iPhone в течение 2 — 3 лет после релиза.

 


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