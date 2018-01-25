Глава Елабужского района потребовал разработать резервную схему электроснабжения

(Елабуга, 25 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Глава Елабужского района РТ Геннадий Емельянов потребовал от энергетиков изучить ситуацию с недавним отключением электроэнергии в городе и в подготовить предложения по резервной схеме электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В прошлую пятницу, 19 января, в 11.11 из-за аварии на подстанции «Тойма-2» 220/110 кВ в Елабужском районе отключилась электроэнергия. Перестали работать подстанции «Елабуга» 110/35/6 кВ, «Прикамская» 110/10/6 кВ, «РОС» и «СОВ».

Прекратилась подача электроэнергии в Елабугу, на станции очистки воды, районные очистные сооружения, водозабор «Тураево» и подкачивающую станцию «Сарсаз». Вода в домах елабужан не поднималась выше первого этажа.

Кроме того, котельным пришлось остановить котлы из-за неработающих насосов. При этом температура окружающего воздуха равнялась 12 градусам мороза. Нарушился процесс приготовления пищи в школах, детсадах и учреждениях общепита, так как все плиты там электрические.

С учетом всех этих последствий аварийного отключения глава района дал задание начальнику управления ГУ МЧС по РТ по Елабужскому району Николаю Доронину подготовить перечень необходимых мероприятий по защите жизненно важных и социально значимых объектов на случай массового отключения электроэнергии.