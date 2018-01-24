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Наезд внедорожника на остановку в Москве попал на видео

24 января 2018, 23:58

В салоне джипа после аварии нашли тело одного из пассажиров.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Момент наезда джипа на остановку с людьми на проспекте Мира в Москве зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Согласно информации столичного ГИБДД, водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате аварии один человек погиб и четыре получили травмы разной степени тяжести, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

В салоне внедорожника было обнаружено тело одного из пассажиров. Правоохранительные органы выясняют, умер он до или после ДТП. Мужчину в момент столкновения могло отбросить в заднюю часть салона, заметил источник агентства.

Также пострадали водитель, который отказался от госпитализации, пассажир и двое пешеходов. Трое последних обратились за медицинской помощью. 


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