Курды заявили об уничтожении турецкого самолета в районе Африна

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Курдские Отряды народной самообороны (YPG) заявили о попадании в турецкий самолет, атаковавший их позиции в сирийском районе Африн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя штаба сирийских курдов.

По словам собеседника агентства, самолет был подбит у селения Шейх-Роз неподалеку от Бюльбюля. Он сослался на то, что бойцы увидели, как после попадания машина задымилась.

Сейчас YPG пытаются выяснить, упал ли самолет или же ему удалось вернуться на территорию Турции, добавил источник.

При этом, согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Турции, в рамках операции «Оливковая ветвь» 27 самолетов турецких ВВС за сегодняшний день поразили 47 объектов и без потерь вернулись на базы.

О попадании в самолет сообщают и связанные с курдами медиаактивисты.

