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Экономика и финансы, Политика

Дворкович заявил о замене олигархов «социально ответственными бизнесменами»

24 января 2018, 22:55

Вице-премьер подчеркнул, что западные санкции усложняют жизнь, но не делают ее невозможной.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович заявил о замене олигархов в России «социально ответственными бизнесменами». Он сказал об этом в эфире телеканала Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос о настроениях, царящих среди олигархов из-за вероятного введения санкций против близких к Президенту РФ Владимиру Путину лиц, Дворкович заметил: «Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х».

По мнению вице-премьера, сейчас в России остались «хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом».

При этом он подчеркнул, что вводимые западными странами ограничительные меры усложняют жизнь, но не делают ее невозможной. 


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