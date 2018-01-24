Дворкович заявил о замене олигархов «социально ответственными бизнесменами»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович заявил о замене олигархов в России «социально ответственными бизнесменами». Он сказал об этом в эфире телеканала Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос о настроениях, царящих среди олигархов из-за вероятного введения санкций против близких к Президенту РФ Владимиру Путину лиц, Дворкович заметил: «Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х».

По мнению вице-премьера, сейчас в России остались «хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом».

При этом он подчеркнул, что вводимые западными странами ограничительные меры усложняют жизнь, но не делают ее невозможной.