Путин увидел в росте числа мечетей в Башкортостане развитие традиционного ислама

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В завершение визита в Уфу Президент РФ Владимир Путин встретился с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Он одобрил рост числа мусульманских храмов в Башкортостане, передает ТАСС.

Во встрече, которая прошла в резиденции муфтия, также участвовали полпред Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и глава Башкортостана Рустэм Хамитов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Очень приятно, что все развивается. Как вы сказали, в 2000 году было 16 мечетей, а сейчас – 1200. Это говорит о развитии наших традиционных религий, в том числе традиционного ислама», – заметил глава государства.

Путин также высоко оценил ведущуюся в регионе подготовку специалистов в области ислама.

Перед самой беседой Президент России посетил одну из старейших мечетей страны – первую Уфимскую соборную мечеть.