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Спорт

РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков

24 января 2018, 21:41

Запрет связан с задолженностью казанского клуба перед своим бывшим нападающим Владимиром Дядюном.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Российский футбольный союз (РФС) запретил казанскому футбольному клубу «Рубин» регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба организации.

Запрет введен в связи с тем, что у «Рубина» есть задолженность перед бывшим нападающим команды Владимиром Дядюном, который с июля 2017 года выступает за «Ростов».

Требования Дядюна РФС решил удовлетворить частично. Казанский клуб должен будут выплатить футболисту задолженность по компенсации за расторжение Трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности.

Запрет на регистрацию новичков выступает в качестве обеспечительной меры. Он может быть снят Палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения командой обязательств перед Дядюном.


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