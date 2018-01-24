РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Российский футбольный союз (РФС) запретил казанскому футбольному клубу «Рубин» регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба организации.

Запрет введен в связи с тем, что у «Рубина» есть задолженность перед бывшим нападающим команды Владимиром Дядюном, который с июля 2017 года выступает за «Ростов».

Требования Дядюна РФС решил удовлетворить частично. Казанский клуб должен будут выплатить футболисту задолженность по компенсации за расторжение Трудового договора и проценты за задержку выплаты задолженности.

Запрет на регистрацию новичков выступает в качестве обеспечительной меры. Он может быть снят Палатой РФС по разрешению споров в случае исполнения командой обязательств перед Дядюном.