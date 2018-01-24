Обморожения разной степени получили 200 человек в Казахстане

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Более 200 человек во всех областях Казахстана обратились к врачам с обморожениями разной степени, сообщает РИА Новости.



Сообщается о 223 обращениях, было госпитализировано 73 человека. Остальные 150 граждан получили помощь амбулаторно.



В Астане из 20 обратившихся за помощью жителей двое были госпитализированы. Рекордное число людей замерзло в Карагандинской области – 87 человек, из которых госпитализировали 15. В Восточно-Казахстанской области сообщили о 27 госпитализированных из 54 обратившихся за помощью к медикам.



В Павлодарской области врачи помогали 26 гражданам, девять из которых положили в больницу. В Костанайской области лечатся девять человек, трое из них госпитализированы. В Западно-Казахстанской области пострадали пять человек, они оставлены в больнице.



Синоптики сообщали ранее, что по территории Казахстана проходит арктический антициклон, а в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов. На территории страны в некоторых регионах до 26 января ожидается понижение температуры до 35-40 градусов.



В школах столицы уже третий день отменены занятия. На днях премьер-министр республики Бакытжан Сагинтаев попросил работодателей не задерживать сотрудников допоздна из-за сильных морозов.