Дворкович рассказал о прячущихся от россиян в Давосе американцах

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Представители Соединенных Штатов избегают контактов с членами российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом на одной из сессий мероприятия рассказал вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович, передает RNS.

Дворкович заметил, что санкции – «не самая важная вещь в мире» и России просто следует работать все более эффективно, не думая о введенных против нее ограничительных мерах.

«Это не Россия прячется от диалога, и это не Россия закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальной дискуссии по этой ситуации», – подчеркнул при этом он.

На вопрос о возможной встрече с Президентом США Дональдом Трампом российский вице-премьер пояснил, что собственный статус не позволяет ему просить о встрече с американским лидером, но он готов к переговорам с членами американской делегации.