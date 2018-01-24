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В Пестречинском районе легковушка столкнулась с фурой из Свердловской области

24 января 2018, 21:33

В Пестречинском районе легковушка столкнулась с фурой из Свердловской области Авария произошла сегодня утром на 854-м километре трассы М7.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Пестречинском районе столкнулись «Лада Веста» и фура «Ивеко» с номерами Свердловской области, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня утром на 854-м километре трассы М7.

В результате аварии пострадала 44-летняя челнинка. Женщину с травмой головы в больницу отвез водитель автомобиля, следовавшего в попутном направлении. Супруг и 6-летняя дочь пострадавшей отделались испугом. 

На месте ДТП работали пожарные из села Шали. 


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