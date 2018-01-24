В Пестречинском районе легковушка столкнулась с фурой из Свердловской области

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Пестречинском районе столкнулись «Лада Веста» и фура «Ивеко» с номерами Свердловской области, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Авария произошла сегодня утром на 854-м километре трассы М7.
В результате аварии пострадала 44-летняя челнинка. Женщину с травмой головы в больницу отвез водитель автомобиля, следовавшего в попутном направлении. Супруг и 6-летняя дочь пострадавшей отделались испугом.
На месте ДТП работали пожарные из села Шали.