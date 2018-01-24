Путин предложил расцеловать рабочего, попросившего вернуть традицию награждения предприятий

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин предложил расцеловать рабочего Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО), попросившего вернуть традицию награждения предприятий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства обнял автора вопроса и заметил, что существовавшая в советское время практика награждения трудовых коллективов тогда же и была оставлена, так как эта мера не влияла на производительность труда.

При этом Путин подчеркнул, что сейчас, как и было решено во времена СССР, награждают «за личные заслуги и достижения каждого конкретного человека».

Предприятиям же, напомнил российский лидер, вручают благодарности Президента и грамоты. «Можно, конечно, вернуться и к советской практике, но надо это делать или нет, подумаем», – резюмировал он.

В ходе посещения УМПО Президент России не только пообщался с коллективом, но и ознакомился с продукцией, в том числе гражданского назначения. В частности, он осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолетных двигателей, отмечает пресс-служба Кремля.