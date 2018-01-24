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Ночью снег в Казани будет убирать полтысячи единиц спецтехники

24 января 2018, 21:49

Снег будут вывозить изо всех районов города, а также с моста Миллениум и привокзальной площади.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В ночь с 24 на 25 января на улицах Казани будут задействованы 493 единицы спецтехники и 99 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Снег будут вывозить изо всех районов города, а также с моста Миллениум и привокзальной площади.

Коммунальные службы призвали горожан не оставлять свои автомобили припаркованными надолго – они могут помешать работе спецтехники, что приведет к пробкам.

Ранее сообщалось, что завтра,  25 января, в Казани будет идти небольшой снег, но сильных снегопадов уже не предвидится.


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