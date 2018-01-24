Хамитов рассказал Путину о поддержке семей в Башкирии

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). 2018 год в Башкортостане объявлен Годом семьи, в связи с чем реализуются различные программы по их поддержке. Об этом в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в Уфе рассказал глава республики Рустэм Хамитов, сообщается на сайте Кремля.



Также стороны обсудили различные вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона.

Глава Башкирии отдельно остановился на выполнении в республике майских указов Президента РФ. Кроме того, речь шла о развитии нефтехимического комплекса.

Ранее в ходе встречи с работниками Уфимского моторостроительного производственного объединения в столице Башкортостана Путин заявил о рекордно низкой инфляции в России.