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Хамитов рассказал Путину о поддержке семей в Башкирии

24 января 2018, 21:20 , Фото: kremlin.ru

Хамитов рассказал Путину о поддержке семей в Башкирии Глава Башкирии отдельно остановился на выполнении в республике майских указов Президента РФ.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). 2018 год в Башкортостане объявлен Годом семьи, в связи с чем реализуются различные программы по их поддержке. Об этом в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в Уфе рассказал глава республики Рустэм Хамитов, сообщается на сайте Кремля.

Также стороны обсудили различные вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона.

Глава Башкирии отдельно остановился на выполнении в республике майских указов Президента РФ. Кроме того, речь шла о развитии нефтехимического комплекса.

Ранее в ходе встречи с работниками Уфимского моторостроительного производственного объединения в столице Башкортостана Путин заявил о рекордно низкой инфляции в России.


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