В Татарстане начнется вакцинация крупного рогатого скота от нодулярного дерматита

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в I квартале текущего года начнется вакцинация крупного рогатого скота от нодулярного дерматита. К летнему периоду животные должны иметь устойчивый иммунитет.

Об этом заявил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ – главный государственный ветеринарный инспектор республики Алмаз Хисамутдинов на совместном совещании ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

Нодулярный дерматит – заболевание, которое до недавнего времени регистрировалось только в теплых странах. Сейчас оно широко распространяется по территории России, но Татарстан по нему благополучен, рассказал докладчик.

«В течение 2017 года в соседних регионах регистрировались многочисленные случаи данного заболевания. Ветеринарными специалистами проведена значительная профилактическая работа по недопущению его заноса на территорию республики», – подчеркнул он.

По словам Хисамутдинова, республика имеет тесные экономические связи с регионами, неблагополучными по этому заболеванию, поэтому другого выхода, помимо вакцинации всего восприимчивого поголовья, нет.

Руководством Татарстана было принято решение о выделении из республиканского бюджета 10 млн рублей на закупку вакцины против нодулярного дерматита.

«Вакцина поступила, – отметил главный ветеринарный инспектор. – Для обеспечения благополучия территории республики необходимо провести двукратную обработку всего поголовья. Но закупленного объема вакцины достаточно только для однократной вакцинации».

В связи с этим он попросил присутствовавшую на совещании директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Марию Новикову включить республику в программу по финансированию вакцинации на 2018 год.