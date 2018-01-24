Все новости Татарстан Россия

Сельское хозяйство, Здоровье и среда

В Татарстане начнется вакцинация крупного рогатого скота от нодулярного дерматита

24 января 2018, 21:27

Закупленного на 10 млн рублей количества вакцины достаточно только для однократной вакцинации.
Татарстан планирует заявиться на федеральные средства для вакцины от нодулярного дерматита КРС
Татарстан закупит 200 тыс. доз вакцины для профилактики нодулярного дерматита КРС
Крупному рогатому скоту Татарстана угрожает нодулярный дерматит
Управление ветеринарии РТ: прививать скот против нодулярного дерматита трудоемко и неэффективно
КРС в Татарстане может угрожать нодулярный дерматит

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в I квартале текущего года начнется вакцинация крупного рогатого скота от нодулярного дерматита. К летнему периоду животные должны иметь устойчивый иммунитет.

Об этом заявил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ – главный государственный ветеринарный инспектор республики Алмаз Хисамутдинов на совместном совещании ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

Нодулярный дерматит – заболевание, которое до недавнего времени регистрировалось только в теплых странах. Сейчас оно широко распространяется по территории России, но Татарстан по нему благополучен, рассказал докладчик.

«В течение 2017 года в соседних регионах регистрировались многочисленные случаи данного заболевания. Ветеринарными специалистами проведена значительная профилактическая работа по недопущению его заноса на территорию республики», – подчеркнул он.

По словам Хисамутдинова, республика имеет тесные экономические связи с регионами, неблагополучными по этому заболеванию, поэтому другого выхода, помимо вакцинации всего восприимчивого поголовья, нет.

Руководством Татарстана было принято решение о выделении из республиканского бюджета 10 млн рублей на закупку вакцины против нодулярного дерматита.

«Вакцина поступила, – отметил главный ветеринарный инспектор. – Для обеспечения благополучия территории республики необходимо провести двукратную обработку всего поголовья. Но закупленного объема вакцины достаточно только для однократной вакцинации».

В связи с этим он попросил присутствовавшую на совещании директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Марию Новикову включить республику в программу по финансированию вакцинации на 2018 год.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter