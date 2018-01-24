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Наука и образование

КФУ стал одним из 10 вузов России в топе всемирного рейтинга веб-популярности

24 января 2018, 22:38

Всего анализу подверглись 12 тысяч университетов из более чем 200 стран мира.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). КФУ стал одним из 10 российских вузов, попавших в топ всемирного рейтинга веб-популярности. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Рейтинг Webometrics (также известный как Ranking Web of Universities) основывается на оценке вузов в Интернете. Казанский федеральный университет в топ-1000 занял 977-ю позицию. Всего анализу подверглись 12 тысяч университетов из более чем 200 стран мира.

Ключевым фактором в успехе КФУ стал показатель «Impact Rank», который отражает количество ссылок на официальный сайт вуза с внешних ресурсов.


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