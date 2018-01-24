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Наука и образование

В Казани разработают первый в России африкаанс-русский словарь

24 января 2018, 23:57

Африкаанс является основным языком ЮАР.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Казани создадут первый африкаанс-русский словарь. Работа над ним будет вестись в Казанском федеральном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Проектом занимается доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Юзмухаметов.

«Работа над ним сейчас ведется в нашем институте. Я являюсь автором и руководителем этого проекта. Такой словарь создается впервые в России», – подчеркнул Юзмухаметов, уточнив, что на сегодняшний день существуют лишь африкаанс-английские словари.

Африкаанс является основным языком ЮАР, на котором говорит большая часть населения страны.


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