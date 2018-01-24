Космонавт Антон Шкаплеров обратился к казанским студентам с МКС

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров обратился к казанским студентам с Международной космической станции. Видео получили учащиеся Казанского инновационного университета.

По сообщению пресс-службы вуза, ролик был приурочен ко Дню российского студенчества. В нем Шкаплеров пожелал молодежи постоянно учиться, развиваться, ставить перед собой большие цели и достигать их.

День российского студенчества, который еще называют Татьяниным днем, отмечается в России 25 января.