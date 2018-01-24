(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В Саудовской Аравии 12 верблюдиц прогнали с конкурса красоты из-за ботокса, пишут «Известия».

На ежегодном верблюжьем фестивале с призовым фондом 57 млн долларов в Саудовской Аравии разразился скандал. Сразу 12 верблюдиц были отстранены от участия в конкурсе красоты.

Устроители соревнований были шокированы внешним видом животных. Владельцы «кораблей пустыни» использовали ботокс для придания более объемной формы губам верблюдиц. А некоторым животным сделали макияж, используя косметику.