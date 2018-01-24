В РТ удалось снизить зараженность лейкозом крупного рогатого скота на 4 процента

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане зараженность лейкозом крупного рогатого скота составляет 14 процентов. За последние годы удалось снизить зараженность на 3,5 процента. Об этом заявил сегодня начальник ГУВ Кабмина РТ – главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов на совместном совещании ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

Существенной проблемой для животноводства республики является лейкоз крупного рогатого скота, подчеркнул докладчик. «Хотя регламент таможенного союза вступил в силу с 1 января 2016 года, но реализовать его требования пока не представляется возможным», – сказал он.

Хисамутдинов упомянул, что Татарстан имеет молочное направление в животноводстве и более миллиона голов крупного рогатого скота. «Поэтому вопрос оздоровления от лейкоза напрямую связан с качеством получаемой продукции и ее востребованностью на молочном рынке», – отметил он.

По словам главного ветеринарного инспектора, за последние несколько лет ряд районов достиг определенных успехов в этом вопросе. Среди них – Нижнекамский (с 44 до 1 процента), Тукаевский (с 26 до 3 процентов), Тюлячинский (с 5 до 1 процента), Высокогорский (с 10 до 4 процентов), Сармановский (с 9 до 1 процентов). «При этом хозяйствами не допущено снижения поголовья», – заметил он.

«Сложное экономическое положение большинства животноводческих хозяйств серьезно затрудняет проведение мероприятий. В наиболее трудном положении небольшие и крестьянско-фермерские хозяйства, не имеющие условий для раздельного содержания. А одновременная сдача всего лейкозного скота на убой на сегодня не представляется возможной», – заключил Хисамутдинов.