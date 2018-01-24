В Татарстане за год было зарегистрировано 18 случаев бешенства животных

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ситуация по бешенству животных в Татарстане стабильная. В прошлом году было зарегистрировано 18 случаев. Для республики это относительно хороший результат. Об этом заявил сегодня начальник ГУВ Кабмина РТ – главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов на совместном совещании ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

Как рассказал докладчик, в 2015 году было зафиксировано 317 случаев бешенства животных. Для снижения уровня заболеваемости проводились поголовная вакцинация всех сельхозживотных, а также кошек и собак, иммунизация диких плотоядных животных и отстрел лис, отметил он.

«Мероприятия проводились в течение 2016 года и продолжились в 2017 году», – уточнил Хисамутдинов.

Проведенные мероприятия дали хороший результат, но работу в этом направлении нужно продолжить, так как бешенство имеет цикличный характер, резюмировал он.