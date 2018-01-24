Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

В Татарстане за год было зарегистрировано 18 случаев бешенства животных

24 января 2018, 22:22

В 2015 году было зафиксировано 317 случаев заболевания.
На одной из улиц села Адаево Актанышского района РТ отменен карантин по бешенству
Случаи бешенства животных выявлены в Нижегородской области
В 2013 году в Татарстане зафиксировано 252 случая бешенства
В 2011 году в РТ зафиксировано 117 случаев бешенства среди животных
За 5 лет в Рязани зафиксировано 18 случаев бешенства животных

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ситуация по бешенству животных в Татарстане стабильная. В прошлом году было зарегистрировано 18 случаев. Для республики это относительно хороший результат. Об этом заявил сегодня начальник ГУВ Кабмина РТ – главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов на совместном совещании ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

Как рассказал докладчик, в 2015 году было зафиксировано 317 случаев бешенства животных. Для снижения уровня заболеваемости проводились поголовная вакцинация всех сельхозживотных, а также кошек и собак, иммунизация диких плотоядных животных и отстрел лис, отметил он.

«Мероприятия проводились в течение 2016 года и продолжились в 2017 году», – уточнил Хисамутдинов.

Проведенные мероприятия дали хороший результат, но работу в этом направлении нужно продолжить, так как бешенство имеет цикличный характер, резюмировал он.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter