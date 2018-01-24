15-кратных победителей «Дакара» – команду «КАМАЗ-Мастер» встретили в Автограде

(Набережные Челны, 24 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). 15-кратных победителей международного ралли «Дакар» – команду «КАМАЗ-Мастер» встретили в Набережных Челнах. В этом году, в отличие от предыдущих лет, команда прилетела в Автоград вечером, а не ночью.

По традиции встретить легенд автоспорта пришли родственники, многочисленные болельщики, а также молодежь. Кроме того, поздравить команду приехали мэр Наиль Магдеев, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, председатель профкома «КАМАЗа» Александр Васильев и другие.

«В стране, республике, городе сегодня праздник. Наша “синяя армада” привезла долгожданную победу. Команда с достоинством и честью несла имя нашей Родины, авторитет нашей страны. Хотелось бы от имени благодарных челнинцев сказать слова признательности ребятам. Вы – настоящие мужчины, вы – настоящие герои, мы вас любим, мы вами гордимся, мы за вас переживали. С возвращением, с победой!» – сказал мэр Автограда, поздравляя команду.

Нынешний «Дакар» стал 40-м по счету, а «КАМАЗ-Мастеру» принес 15-ю победу, к тому же в 2018 году команде исполняется 30 лет. По словам участников гонки, этот «Дакар» стал одним из сложных, особенно вторая его часть. Напомним, что победителем ралли стал экипаж Эдуарда Николаева, а третье место занял экипаж Айрата Мардеева.

Как отметил руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, в этом году у всех экипажей как российской команды, так и конкурентов, было очень много поломок. Трасса была подготовлена с сюрпризами.

«Соперники не хотели отдавать первое место, все видели, все следили за участниками гонки. Первая половина прошла хорошо, был отрыв в один час, но неудачи, поломки – и соперник почувствовал и добавил темп. В конце схватка была очень интригующей, но на самом деле мы тоже переживали очень сильно и сделали все возможное, чтобы победить», – сказал трехкратный победитель ралли, пилот команды Эдуард Николаев.

Победа российскому экипажу далась довольно тяжело, до финиша доехали три из четырех машин. Экипаж Антона Шибалова, выполняющего роль технической поддержки команды, сняли с гонки на 11-м этапе из-за непрохождения одной из контрольных точек, после чего эта роль перешла к Дмитрию Сотникову.

На предпоследнем этапе из борьбы выбыл главный соперник Эдуарда Николаева – аргентинец Федерико Виллагра. У него возникли проблемы с коробкой передач, и ему пришлось сняться с ралли. В связи со сходом Виллагры на третье место поднялся экипаж Айрата Мардеева, а вторым стал экипаж из Белоруссии Сергея Вязовича.

Юбилейный «Дакар-2018» проходил на территории трех стран: Перу, Боливии и Аргентины. Финиш прошел в городе Кордоба. Грузовики преодолели трассу в 7000 километров.

