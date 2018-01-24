Кондуктор высадила ребенка на улицу в сорокаградусный мороз в Новокузнецке

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). в Новокузнецке Кемеровской области кондуктор в мороз высадила из автобуса 11-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что в Кемеровской области с 20 января действует штормовое предупреждение из-за морозов, местами температура опускается ниже минус 40 градусов.

Рейс выполнял частный перевозчик. У кондуктора не сработала транспортная карта оплаты, и она попросила девочку выйти из автобуса. Девочка не запомнила номер маршрута, в администрации города обещали найти водителя с кондуктором и разобраться.

Известно, что девочка жива и здорова. Следователи Управления СКР по Кемеровской области и сотрудники прокуратуры Новокузнецка начали проверки.