Аксенов пригласил Песошина на сбор по итогам деятельности РСЧС в Красногорск

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Сегодня замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов пригласил Премьер-министра РТ Алексея Песошина принять участие в ежегодном всероссийском сборе по подведению итогов деятельности территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы гражданской обороны за 2017 год. Мероприятие состоится в Красногорске.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, встреча Владлена Аксенова с Алексеем Песошиным состоялась в Доме Правительства республики.

Стороны обсудили вопросы обеспечения деятельности Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Рабочая поездка в Татарстан заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлена Аксенова посвящена проверке боеготовности подразделений Главного управления МЧС РФ по РТ, их укомплектованности личным составом и технической оснащенности.