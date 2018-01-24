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Аксенов пригласил Песошина на сбор по итогам деятельности РСЧС в Красногорск

24 января 2018, 19:24 , Фото: tatarstan.ru

Аксенов пригласил Песошина на сбор по итогам деятельности РСЧС в Красногорск Сегодня Премьер-министр РТ встретился в Казани с заместителем главы МЧС РФ.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Сегодня замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов пригласил Премьер-министра РТ Алексея Песошина принять участие в ежегодном всероссийском сборе по подведению итогов деятельности территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы гражданской обороны за 2017 год. Мероприятие состоится в Красногорске.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, встреча Владлена Аксенова с Алексеем Песошиным состоялась в Доме Правительства республики.

Стороны обсудили вопросы обеспечения деятельности Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Рабочая поездка в Татарстан заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлена Аксенова посвящена проверке боеготовности подразделений Главного управления МЧС РФ по РТ, их укомплектованности личным составом и технической оснащенности.


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