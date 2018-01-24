(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, сообщает пресс-служба Президента РТ. В международном аэропорту «Казань» его встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

В рамках двухдневного рабочего визита глава государства встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, представителями мусульманского духовенства и руководителями Болгарской исламской академии, а также посетит филиал ПАО «Туполев» – Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

Кроме того, Владимир Путин примет участие во всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» и посетит Казанский (Приволжский) федеральный университет, где проведет телемост с ведущими вузами страны.