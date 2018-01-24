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Владимир Путин прибыл в Казань

24 января 2018, 22:33

Владимир Путин прибыл в Казань Визит Президента России продлится два дня.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, сообщает пресс-служба Президента РТ. В международном аэропорту «Казань» его встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

В рамках двухдневного рабочего визита глава государства встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, представителями мусульманского духовенства и руководителями Болгарской исламской академии, а также посетит филиал ПАО «Туполев» – Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

Кроме того, Владимир Путин примет участие во всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» и посетит Казанский (Приволжский) федеральный университет, где проведет телемост с ведущими вузами страны.


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