Глава МОК раскрыл цель запрета российским спортсменам выступать на Олимпиаде

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Целью Международного олимпийского комитета (МОК) при принятии решения об отстранении российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане была поддержка молодого, «чистого» поколения. Об этом заявил глава МОК Томас Бах, сообщает РИА «Новости».

«МОК хотел дать "чистым" российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового "чистого" российского спорта», – сказал Бах.

По его словам, никто не хотел унижать Россию, было лишь желание наложить такие санкции, которые будут показательны для всего мирового сообщества.

Ранее МОК запретил сборной России выступать на Играх-2018, отдельным российским атлетам можно будет принять участие в ОИ под олимпийским флагом. При этом болельщикам не разрешили проносить российский флаг на трибуны.