Прокурор попросил для кировского экс-губернатора Белых 10 лет строгача

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Прокурор попросил для кировского экс-губернатора Белых 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за взяточничество, а также штраф размером в 100 млн рублей в доход государства, передает «Интерфакс».

Процесс идет в Пресненском суде Москвы с 22 августа 2017 года. Сегодня государственный обвинитель попросил суд также по окончании срока лишить Белых права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти или выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на восемь лет.

По версии следствия, Белых лично и через посредников получил две взятки на общую сумму 600 тысяч евро за покровительство двум коммерческим фирмам.