За сообщения в «Народный контроль» жительница Нижнекамска получила 175 тыс. руб.

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За регулярные и достоверные сообщения в систему «Народный контроль» о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции жительница Нижнекамска заработала 175 тыс. рублей. Об этом на заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ сообщил руководитель ведомства Жаудат Ахметханов.

«С 2016 года в республике действует система материального поощрения граждан, представляющих в "Народный контроль" достоверную информацию о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Жительница Нижнекамска за прошлый год подала 90 таких заявок», - рассказал он.

На втором месте оказался житель Набережных Челнов, который за 98 заявок заработал 130 тыс. рублей. Всего в прошлом году в «Народный контроль» поступило 1343 подобных сообщения, 461 из них подтвердилось. В качестве материального поощрения людям выплачено 966 тыс. рублей.

Количество поданных заявок и подтвердившихся фактов нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции в 2017 году в Татарстане заметно выросло по сравнению с предыдущим годом. За 2016 год в качестве материального поощрения за такие сообщения жителям республики было выплачено 442 тыс. рублей.