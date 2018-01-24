В Казани возникли десятибалльные пробки из-за 17 дорожных аварий

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Сервис «Яндекс.Пробки» показывает 10 баллов в Казани.

На карте сервиса отмечены 17 ДТП и 7 мест проведения дорожно-ремонтных работ. Дорожные происшествия произошли, согласно сервису, во всех семи районах города. Наиболее затрудненное движение на улице Губкина, Ершова, Гвардейской и Аделя Кутуя в Советском районе – скорость транспорта 3 км/час.

Со скоростью, не превышающей 5 км/час машины едут по улицам Второй Осиновской, Фрунзе, Васильченко, Восстания, Чуйкова, Адоратского, Арбузова, Мавлютова, Зорге, а также по Сибирскому тракту, по проспектам Амирхана и Ямашева.