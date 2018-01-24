Минэкологии РТ: За год число экологических нарушений сократилось на 26 процентов

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). По итогам 2017 года общее количество нарушений природоохранного законодательства по сравнению с 2016 годом в Татарстане сократилось на 26 процентов. Об этом на XXIII сессии Казгордумы в Казанской ратуше заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, сообщает портал мэрии Казани.

В 2017 году в Казани было собрано 5 тонн отработанных батареек, установлено 30 контейнеров, обустроено 67 специализированных площадок, на которых установили 147 контейнеров и бункеров для сбора отходов, отметил министр.

По итогам 2017 года системой автоматического контроля загрязнения атмосферного воздуха было зафиксировано 245 превышений, когда как в 2014 году их количество составляло почти 5 тыс., озвучил Абдулганиев, добавив, что это стало результатом совместной профилактической работой с предприятиями города.

В 2018 году стартует проект формирования комфортной городской среды, напомнил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Перед нами стоит задача по вовлечению жителей в проекты, направленные на благоустройство города, охрану окружающей среды, раздельный сбор мусора», — заявил он.

Важно заняться вопросом экологического воспитания детей, иначе нельзя называться культурным городом, считает Метшин.

На 2018 год Президентом РТ поставлена задача по формированию комфортной городской среды, отметил он. «Высокая ответственность на его реализации лежит на органах власти и самих горожанах», — резюмировал глава города.