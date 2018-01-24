В Татарстане разработан проект по борьбе с амброзией и борщевиком Сосновского

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане разработан проект программы по борьбе с амброзией трехраздельной и борщевиком Сосновского на 2018 – 2022 годы. Об этом сообщил сегодня руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов на совместном совещании ведомства с ГУВ Кабмина РТ.

Из карантинных сорняков для республики наиболее проблемной является амброзия трехраздельная, площадь карантинных фитосанитарных зон которой в Нурлатском и Аксубаевском районах составляет более 9 тыс. га, рассказал докладчик.

Хабипов также подчеркнул, что распространение в Татарстане злостного сорняка, борщевика Сосновского, в последние годы приняло угрожающие темпы.

«Он представляет угрозу не только для сельского хозяйства, но, пожалуй, еще большую опасность он представляет для здоровья людей. Борщевик может наносить сильные ожоги, даже до смертельных случаев у детей», – пояснил руководитель управления.

Проект программы по борьбе с амброзией трехраздельной и борщевиком Сосновского разработан Управлением Россельхознадзора с Минсельхозпродом республики и филиалом Россельхозцентра.