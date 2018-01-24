Вячеслав Зайцев назвал модные тенденции сезона весна – лето 2018

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Известный российский модельер Вячеслав Зайцев назвал классику главным событием в моде грядущего сезона весна – лето 2018. В Казани на пресс-конференции, предваряющей конкурс красоты «Мисс Татарстан», куда Зайцев прибыл для показа собственной коллекции, он заявил, что считает русскую женщину неопытной в мире моды.

«Я считаю, что классика будет главным событием в моде, поэтому и сегодня в Казань привез коллекцию классических костюмов. Я считаю, что это наиболее удобная форма одежды для наших женщин. Женщина у нас еще не привыкла к роскоши, поэтому ее нужно очень осторожно вторгать в моду, чтобы не спугнуть модными откровениями. В моде очень много фривольностей, которые непозволительны для наших женщин. Я стараюсь сделать так, чтобы это было достаточно гармонично и в то же время отражало бы стиль времени», – подчеркнул он.

Вместе с тем кутюрье признался, что уже приступил к разработке коллекции на 2019 год. В новых моделях он экспериментирует с объемным многоцветным кружевом и сетками. Вячеслав Зайцев также подчеркнул, что прогнозирование моды сегодня – дело непростое. Из-за того что в мире появляется все больше и больше дизайнеров, часто непрофессиональных, и каждый хочет выразить собственную индивидуальность, мода становится хаотичной.

«Мода сегодня сложная. Огромное количество кутюрье появилось сейчас на сцене времени, и каждый поет свою песню. Каждый пытается выразить себя через костюм. Очень много людей пришло сегодня в моду из числа актеров и актрис, и все что-то выражают», – заключил он.