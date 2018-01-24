Новогодний спрос на алкоголь в Татарстане спровоцировал сбой электронной системы

(Казань, 24 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новогодний спрос на алкоголь в Татарстане спровоцировал сбой региональной электронной системы. Программный продукт используется для проведения добровольной сертификации алкогольной продукции. Об этом сообщила председатель алкогольной ассоциации РТ Ольга Апенкина на коллегии Госалкогольинспекции РТ.

«Региональная автоматизированная система старая. Технические средства, которыми она обеспечивается, не соответствуют требованиям времени. В декабре увеличиваются продажи алкоголя, мы сертифицируем много продукции. В результате произошел сбой в системе», – пояснила Ольга Апенкина корреспонденту ИА «Татар-информ».

Система не работала по техническим причинам около четырех дней. Это привело к тому, что в продажу не была допущена продукция, которая в тот момент проходила проверку качества. После выходных специалисты Госалкогольинспекции РТ вышли на работу и наверстали упущенное.

«Госалкольинспекция РТ в тот момент осталась без информационного обеспечения. Головная база по техническим причинам была недоступна. У оптовиков возникли трудности с подачей заявок на сертификацию. Хочется, чтобы органы власти обратили на это внимание и поспособствовали бесперебойной работе системы. ЕГАИС – это федеральная программа. Республиканская программа по сертификации продукции к ней отношения не имеет», – подчеркнула собеседница агентства.

Стоит отметить, что Татарстан одним из первых регионов в стране начал работу по борьбе с нелегальным рынком алкогольной продукции. Здесь с 1996 года действует система добровольной проверки каждой партии ввозимой и местной алкогольной продукции. Ежегодно от 2 до 6 процентов алкогольной продукции, представленной на добровольную проверку, забраковывается по качеству. Только в 2016 – 2017 годах не допущено к реализации в розницу более 1 млн литров алкоголя.

