«Барс-медиа» войдет в состав экспертного совета по вопросам татарской эстрады

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В работе экспертного совета Министерства культуры РТ по вопросам татарской эстрады примет участие продюсерский центр «Барс-медиа». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Напомним, что на итоговом заседании коллегии Министерства культуры РТ его глава Айрат Сибагатуллин сообщил о создании экспертно-консультативного совета, который займется вопросами развития и поддержки эстрады. По мнению Сибагатуллина, решить проблемы современной татарской эстрады можно, если музыкальные продюсеры и деятели шоу-бизнеса будут работать в тесном сотрудничестве с представителями профессионального музыкального сообщества.

Как стало известно корреспонденту ИА «Татар-информ», экспертно-консультативный совет разрабатывается совместно с компанией «Барс-медиа».

В настоящее время готовится методическая разработка по вопросам организации концертов и фестивалей. В процессе подготовки находятся предложения по созданию продюсерского центра, который мог бы продвигать талантливых татарских исполнителей на федеральном уровне.

Кто еще войдет в состав экспертного совета, пока тайна. Список его участников утверждается. Как стало известно корреспонденту «ТИ», пока об этом не знают и сами участники совета.

Генеральный директор компании «Барс-медиа» Марат Гараев от комментариев отказался.

Ранее в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» Марат Гараев отметил: «Артистов много, материала еще больше, пришло время направить их в правильное русло. Необходимо создать систему отбора песен в эфир музыкальных каналов и радиостанций. Для этого должен быть единый механизм, с исполнителями и дальше надо что-то делать. Это позволит избежать создания некачественного материала».