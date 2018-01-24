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Происшествия

На полицейских в Генте напал психически больной беженец

24 января 2018, 17:45

На железнодорожном вокзале в Бельгии мужчина с ножом напал на полицейских.

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Раненный при нападении с ножом на полицейских на вокзале города Гент в Бельгии человек страдает психическим отклонением, передает «Интерфакс».

По информации агентства, мужчина признан беженцем, афганец по национальности. Не является ни террористом, ни экстремистом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что на железнодорожном вокзале в городе Гент в Бельгии мужчина с ножом напал на полицейских. В ответ правоохранители открыли огонь и ранили нападавшего, медики его госпитализировали.


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