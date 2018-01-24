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Экономика и финансы, Общество

Предприятия ПФО накопили долг по зарплате в 172 млн рублей

24 января 2018, 20:09

Самая высокая задолженность по зарплате в 40,7 млн рублей образовалась в Самарской области.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). К 1 января 2018 года задолженность предприятий и организаций ПФО перед своими сотрудниками составила 172 млн рублей, что, однако, на 15,7 процента ниже, чем месяцем раньше – к 1 декабря 2017 года. Такую статистику опубликовал Росстат, сообщает newsnn.ru.

При этом самая высокая задолженность по зарплате образовалась в Самарской области – 40,7 млн рублей, самая низкая, 2 млн рублей, – в Башкирии.

Нижегородская область оказалась на 7-й строчке, сократив с декабря долг перед 397 работниками трех предприятий на 9,2 процента, – до 12 млн рублей с 13,18 млн.
 


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