Предприятия ПФО накопили долг по зарплате в 172 млн рублей

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). К 1 января 2018 года задолженность предприятий и организаций ПФО перед своими сотрудниками составила 172 млн рублей, что, однако, на 15,7 процента ниже, чем месяцем раньше – к 1 декабря 2017 года. Такую статистику опубликовал Росстат, сообщает newsnn.ru.

При этом самая высокая задолженность по зарплате образовалась в Самарской области – 40,7 млн рублей, самая низкая, 2 млн рублей, – в Башкирии.

Нижегородская область оказалась на 7-й строчке, сократив с декабря долг перед 397 работниками трех предприятий на 9,2 процента, – до 12 млн рублей с 13,18 млн.

