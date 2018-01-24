В Челнах запустят завод по утилизации и переработке шин во вторичный каучук

(Набережные Челны, 24 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах в текущем году запустят завод по утилизации и переработке шин во вторичный каучук. Об этом стало известно на итоговом собрании машиностроительного кластера Татарстана.

Как сообщил директор ООО «Бонус» Михаил Макаров, на территории России и за ее пределами уже действуют два завода. Причем один располагается на территории Китая — в городе Мааньшань. В России планируется ввести в эксплуатацию еще четыре завода. Один из них будет находиться в Набережных Челнах.

Проект считается экологически направленным и уже имеет федеральный статус. В рамках его осуществления на первом этапе в Челнах будет запущено предприятие по производству оборудования для изготовления регенерата и оборудования для ремонта дизельно-топливной аппаратуры. Объем инвестиций составит 60 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест.

На втором этапе планируется запуск завода по производству регенерата. Объем инвестиций планируется на уровне 50 млн рублей, будут созданы еще 30 рабочих мест. Завод на этом этапе намерен удовлетворять потребности ПАО «Нижнекамскшина» и «Кварт».

Далее компания собирается участвовать в создании аналогичных предприятий в России – в качестве соучредителей или поставляя для них оборудование.

В итоге компания собирается выйти на уровень 1,6 млрд рублей выручки в год. Общий объем выпуска продукции при осуществлении планов составит 40 тысяч тонн регенерата в год.