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Россельхознадзор по РТ в 2017 году наложил штрафы почти на 9 млн рублей

24 января 2018, 18:10 , Фото: Ильнар Тухбатов

Россельхознадзор по РТ в 2017 году наложил штрафы почти на 9 млн рублей Обеспечено 100-процентное взыскание наложенных штрафов, отметил руководитель управления Нурислам Хабипов.
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(Казань, 24 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Управлением Россельхознадзора по РТ в прошлом году было проведено около 4 тыс. надзорных мероприятий. Вынесено более 1,5 тыс. постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде штрафов на сумму около 9 млн рублей. Об этом сообщил сегодня руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов на совместном совещании ведомства с ГУВ Кабмина РТ.

Обеспечено 100-процентное взыскание наложенных штрафов, подчеркнул докладчик.

В прошлом году для профилактики африканской чумы свиней проведено 99 проверок свиноводческих хозяйств, предприятий по убою и переработке продукции свиноводства. Также 80 проверок мест реализации свиноводческой продукции и предприятий общественного питания. По их результатам возбуждено 107 дел об административных правонарушениях, рассказал Хабипов.

С целью профилактики гриппа птиц проведено 37 проверок птицеводческих хозяйств, предприятий по убою и переработке продукции птицеводства. Также 102 проверки мест реализации птицеводческой продукции и предприятий общественного питания. Было возбуждено 97 дел об административных правонарушениях.

«В птицекомплексе “Лаишевский” был зарегистрирован грипп птиц. Предположительный источник инфекции – дикие птицы, являющиеся носителями опасного вируса. Из-за халатного отношения инвестора и директора хозяйства, которые допустили нарушения ветеринарно-санитарных требований содержания птиц. В результате дикие птицы имели свободный доступ на некоторые производственные площадки предприятия. По факту обнаружения заболевания вся продукция уничтожена», – напомнил руководитель управления.

Он также сообщил, что за год в аэропортах «Казань» и «Бегишево» задержано и уничтожено более 2 тыс. т животноводческой и растительной продукции без ветеринарных и фитосанитарных сертификатов стран-отправителей.


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