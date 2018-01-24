В Самаре задержали похитивших ребенка и требовавших 2 млн с родителей

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Полиция Самары задержала похитивших четырехлетнего ребенка и требовавших два млн рублей выкупа с родителей, передает «Интерфакс».

Сегодня утром в отдел полиции в Самаре поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее четырехлетнего сына похитили и требуют за него выкуп в размере в два миллиона рублей. Она увидела, как неизвестные люди в медицинских масках забрали ребенка и скрылись на машине темного цвета. Похитители требовали выкуп через сообщение, которое пришло на телефон матери.

Подозреваемых при передаче денег задержали полицейские. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Ребенок жив и здоров.