Институт им. Г.Ибрагимова АН РТ разработает концепцию национального пединститута

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В разработке концепции национального педагогического института примет участие Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова при Академии наук Татарстана. Об этом агентству «Татар-информ» рассказал директор института Ким Миннуллин.

В частности, институт совместно с Министерством образования и науки РТ будет работать над созданием современных учебников по татарскому языку и литературе.

Сегодня в ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.

«В последнее время преподавание татарского языка и татарской литературы происходит в непривычном, новом направлении, – отметил Ким Миннуллин. – Наш институт занимается фундаментальной наукой. Наши труды являются основой для разработки учебников и хрестоматий. Ранее некоторые наши ученые уже привлекались для работы над созданием учебников. В последние годы мы целенаправленно занимаемся этим вопросом».

По его словам, в прошедшем году в стенах института был выделен отдел национального образования.

«Я считаю, что национальное учебное заведение педагогической направленности необходимо в любом обществе. Однако новый институт требует от нас современного подхода, – сказал Миннуллин. – Главным вопросом встанет подготовка профессиональных кадров, так как сегодня это является нашей болевой точкой. Какую бы методику или учебник мы сейчас ни разработали, первым делом мы должны подготовить кадры, отвечающие жестким требованиям современного мира. Поэтому сейчас перед нами первостепенная задача – решить, каким должен быть Институт национальной педагогики».

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ – многопрофильное академическое учреждение. Основная цель института – осуществление научной деятельности, проведение фундаментальных и прикладных исследований, подготовка научных кадров в области татарской филологии и искусствоведения.

Институт учрежден постановлением Совнаркома ТАССР приказом Наркомпроса Республики от 7 октября 1939 года. С 1967 года носит имя татарского классика Галимджана Ибрагимова. В 1993 году институт вошел в состав Академии наук Татарстана.