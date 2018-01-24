Производимые в РТ автомобили Ford Sollers стали самыми востребованными на экспортном рынке

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). По росту спроса на экспортных рынках для компании Ford Sollers в 2017 году лидируют автомобили, которые произвели в Республике Татарстан, сообщается на портале Агентства инвестиционного развития РТ.

Спрос на субкомпактный кроссовер Ford EcoSport увеличился на 280 процентов к 2016 году, отмечает компания. Всего за год продали 133 автомобиля.

Спрос на кроссовер Ford Kuga увеличился на 74 процента, на модели Ford Focus и Ford Transit — на 59 процентов и 23 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2016.

В прошлом году экспорт продукции компании в целом вырос на 21 процент по отношению к 2016 году — на экспортные рынки поставили 1 тыс. 18 автомобилей.