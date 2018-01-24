В Казани за сутки выпало 40 процентов осадков от месячной нормы

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). В ночь с 23 на 24 января в Казани выпало 13 мм осадков, что составило 40 процентов от месячной нормы. Об этом сообщает мэрия столицы РТ со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства Дамир Шайхутдинов прокомментировал ситуацию на дорогах, уточнив, что привести город в порядок необходимо за двое суток, если осадки составили 6 миллиметров.

«Учитывая, что за прошлые двое суток выпал 21 мм осадков (65 процентов от нормы января), для очистки дорог потребуется немного больше времени. Сегодня принято решение привлечь дополнительную наемную технику и довести количество техники на дорогах до 850 единиц», – сообщил Шайхутдинов.

За последние сутки с дорог Казани порядка 10 тыс. тонн снега вывезли 700 единиц техники, среди которых фронтальные погрузчики, самосвалы, техника малой механизации для тротуаров.

Дамир Шайхутдинов сообщил, что уборку снега значительно затрудняет припаркованный на тротуарах транспорт. «Есть, конечно, трудности, но постараемся своевременно их устранять», – заключил он.

Синоптики прогнозируют прекращение трехдневного снегопада 25 января.