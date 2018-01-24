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Экономика и финансы

Машиностроительный кластер РТ включен в реестр промышленных кластеров России

24 января 2018, 19:56

По словам главы объединения, появилась возможность машиностроителям Закамья получать федеральные субсидии.
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(Набережные Челны, 24 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Машиностроительный кластер РТ приказом министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова включен в реестр промышленных кластеров России.

По словам руководителя машиностроительного кластера Татарстана Сергея Майорова, это дает возможность участникам объединения получать федеральные субсидии. И первый опыт в этой части уже есть.

«Мы подготовили заявку на получение субсидии для ООО “Барс Технолоджи”, которое занимается производством аккумуляторных батареек. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд рублей. Сейчас у компании появилась возможность получить возмещение затрат в размере 155,3 млн рублей. Субсидирование будет осуществляться в течение пяти лет в рамках профильной программы», – сообщил глава кластера.
 


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