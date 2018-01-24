Директора предприятия в Казани суд отстранил от должности за задержку зарплаты

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Директора предприятия «ЭлитДомСервис» в Казани дисквалифицировали на год за повторную невыплату зарплаты рабочим. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка прокуратуры Приволжского района Казани установила, что трем работникам предприятия «ЭлитДомСервис» не выплачена зарплата за апрель – август 2017 года. Долг по оплате труда составил более 110 тысяч рублей.

Директор фирмы раньше уже получил административное наказание за невыплату зарплаты. За нынешнюю задержку заработной платы он дисквалифицирован на один год постановлением мирового суда.

Прокуратура внесла директору предприятия представление, по результатам которого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Долги по зарплате рабочим выплачены полностью.