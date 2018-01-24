Tele2 откроет «Киберпонедельник»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Tele2 впервые примет участие во всероссийской онлайн-распродаже «Киберпонедельник». Своим клиентам компания предоставит эксклюзивный доступ к акционным предложениям иностранных и отечественных интернет-магазинов.

Всероссийская акция «Киберпонедельник» пройдет с 29 по 31 января. Посетители интернет-магазина Tele2 смогут приобрести SIM-карты с красивыми цифровыми комбинациями со скидками. Так, например, в Московском регионе серебряные, золотые и платиновые номера будут продаваться со скидкой 50 процентов. Цены снижены во всех регионах присутствия оператора и будут действовать даже после окончания «Киберпонедельника».

Кроме того, абоненты Tele2 получат возможность первыми приобрести товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90 процентов. Оператор откроет доступ к закрытой предпродаже «Киберпонедельника» 28 января в 18.00 – на шесть часов раньше официального старта акции.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Больше». В списке акций со скидками и кешбэком появится предложение «Киберпонедельник». После его активации абоненты попадут на закрытый сайт акции и смогут начать шопинг.

Tele2 запустила программу лояльности «Больше» осенью 2017 года. Она учитывает индивидуальные предпочтения клиентов и предлагает сэкономить, воспользовавшись кешбэком и скидками партнеров. За время существования «Больше» клиенты Tele2 активировали свыше 150 тысяч предложений, при этом особой популярностью пользуются предложения с кешбэком.

Помимо предложений партнеров в бонусной программе «Больше» доступны и специальные акции от Tele2. Так, оператор возвращает 224 рубля за оплату интернет-заказа из категории «Тарифы» или начисляет до 5 процентов ежемесячно при пополнении счета от 100 до 15 тыс. рублей. Подробная информация о предложениях оператора доступна на сайте: msk.tele2.ru/bolshe/offers.

В конце ноября 2017 года Tele2 приняла участие во всемирной акции «Настоящая черная пятница» и предоставила своим клиентам эксклюзивные предложения. С 24 по 26 ноября свыше 77 процентов из всех активированных в программе «Больше» предложений пришлись на закрытую предпродажу «Настоящей черной пятницы».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

«Киберпонедельник» – это масштабная онлайн-распродажа, которая проводится в Рунете с 2013 года. В отличие от своего американского аналога, проходящего сразу после «Черной пятницы» в ноябре, российский «Киберпонедельник» проходит в последний понедельник января, подводя своеобразный итог новогодних распродаж. Официальный сайт онлайн-распродажи «Киберпонедельник» – c-monday.com. Организатором акций «Киберпонедельник» и «Настоящая черная пятница» с 2015 года является интернет-агентство LED agency (ООО «Эксперттаун»).