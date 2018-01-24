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Татарстан занял пятое место среди регионов РФ по реализации «майских указов» в сфере ЖКХ

24 января 2018, 21:05

Лидерами медиарейтинга по исполнению майских указов в сфере ЖКХ стали Москва, Свердловская область и ЯНАО.
Татарстан вошел в Топ-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления
Татарстан попал в число регионов-лидеров по реализации «майских указов» Путина
Фарид Мухаметшин – на третьем месте медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ
Фарид Мухаметшин стал вторым в медиарейтинге глав законодательных органов регионов России
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(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Татарстан занял пятое место среди регионов РФ по реализации «майских указов» Президента России Владимира Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Компания «Медиалогия» исследовала выполнение пакета указов за прошлый год.

Республика вошла в ТОП-10 регионов медиарейтинга, обогнав Дагестан, Иркутскую область, Якутию, Чечню и Ханты-Мансийский автономный округ.

Лидерами медиарейтинга по исполнению майских указов в сфере ЖКХ стали Москва, Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).


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