Татарстан занял пятое место среди регионов РФ по реализации «майских указов» в сфере ЖКХ

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Татарстан занял пятое место среди регионов РФ по реализации «майских указов» Президента России Владимира Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Компания «Медиалогия» исследовала выполнение пакета указов за прошлый год.
Республика вошла в ТОП-10 регионов медиарейтинга, обогнав Дагестан, Иркутскую область, Якутию, Чечню и Ханты-Мансийский автономный округ.
Лидерами медиарейтинга по исполнению майских указов в сфере ЖКХ стали Москва, Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).